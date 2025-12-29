Main Menu

  • पहले मारी गोली, फिर हेक्सा ब्लेड से बोटी-बोटी काटा...गर्लफ्रेंड के लिए मामा ने कराई भांजे की हत्या; गंगा में फेंके शव के टुकड़े

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Dec, 2025 04:35 PM

bhagalpur uncle gets nephew murdered for girlfriend body thrown into the ganges

Bhagalpur: यह मामला जिले के नाथनगर इलाके का है। पुलिस ने तीन दिन में इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश किया। जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि मृतक अभिषेक का सगा मामा संतोष दास है। दरअसल, मामा का किसी अन्य...

Bhagalpur News: भागलपुर जिले से ऐसा खौफनाक हत्याकांड सामने आया है, जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया। दरअसल, यहां एक मामा ने अपने ही सगे भांजे की न सिर्फ हत्या कराई, बल्कि उसे बोटी-बोटी काटकर गंगा में फेंकवा दिया। 23 दिसंबर से लापता अभिषेक का शव 26 दिसंबर की देर रात बरामद किया गया था। सिर और पैर गायब था, केवल धड़ मिला। 

प्रेमिका का राज खुलने का डर 

जानकारी के अनुसार, यह मामला जिले के नाथनगर इलाके का है। पुलिस ने तीन दिन में इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश किया। जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि मृतक अभिषेक का सगा मामा संतोष दास है। दरअसल, मामा का किसी अन्य महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं अभिषेक अक्सर अपने मामा को धमकी देता था कि मामी को अफेयर की बात बता देगा। इसी ब्लैकमेलिंग के कारण मामा ने उसकी हत्या करा दी। पुलिस के अनुसार, अभिषेक को चाय पीने के बहाने घर से निकाला गया, पहले गोली मारी गई, फिर हेक्सा ब्लेड से सिर और पैर काटे गए। इसके बाद शव को गंगा में फेंक दिया गया। 

तीन दिनों में जघन्य हत्याकांड का खुलासा 

सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि हत्या की पुष्टि होने के बाद भी मास्टरमाइंड मामा संतोष खुद थाने पहुंचा और भांजे के लापता होने की झूठी शिकायत दर्ज कराई। इतना ही नहीं, वह पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। नाथनगर पुलिस ने सिर्फ तीन दिनों में इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने चारों आरोपी संतोष दास, राधे मंडल, ऋतिक कुमार और आयुष कुमार गिरफ्तार कर लिया।  आरोपियों की निशानदेही पर शाहपुर गंगा किनारे से अभिषेक का कटा सिर और पैर बरामद किया गया।

बताया जा रहा है कि संतोष दास पहले भी साइबर फ्रॉड के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो चुका है और तिहाड़ जेल में रह चुका है। यानी अपराध की दुनिया से उसका पुराना नाता रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

