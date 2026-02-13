17 सेकंड, 10 वार और रिश्तों का अंत...भांजे ने मामा को सरेआम दी खौफनाक मौत!बीच सड़क चाकुओं से गोदा

आपसी रंजिश में भांजे मोहम्मद रियाज ने अपने 62 वर्षीय मामा मोहम्मद रईस की बीच सड़क पर चाकू गोदकर हत्या कर दी, जिसका रोंगटे खड़े करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।

Bihar News : राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगाली टोला में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपने ही सगे मामा की दिनदहाड़े गला रेतकर और चाकू मारकर हत्या कर दी। बीच सड़क पर हुई इस नृशंस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है।

मृतक की पहचान 62 वर्षीय मोहम्मद रईस के रूप में हुई है, जो पेशे से दर्जी थे। जानकारी के अनुसार, रईस सुबह घर से नाश्ता करने के बाद अपनी दुकान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनका भांजा, मोहम्मद रियाज, उनके साथ पैदल चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, दोनों करीब 20 कदम तक सामान्य रूप से साथ चले। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही रियाज ने अचानक तेज धारदार हथियार से रईस की गर्दन पर हमला कर दिया। हमले के बाद रईस जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद आरोपी ने मात्र 17 सेकंड के भीतर 10 बार उन पर ताबड़तोड़ वार किए। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया और मोहम्मद रईस ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

घटना की सूचना मिलते ही चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी मोहम्मद रियाज को आला-ए-कत्ल (हथियार) के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

हत्या का कारण: नशा या पारिवारिक कलह?

इस मामले में दो अलग-अलग पहलू सामने आ रहे हैं। मृतक की बेटी शबनम खातून ने बताया कि रियाज नशे का आदी था। परिवार के लोग अक्सर उसे नशा करने से टोकते थे, जिससे वह नाराज रहता था।

पुलिस का बयान

पटना सिटी के SDPO-2 डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी का दावा है कि मृतक का परिवार उसकी पत्नी को परेशान करता था, जिसका बदला लेने के लिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है।

