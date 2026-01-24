Road Accident : सुबह-सुबह मच गई चीख-पुकार, पिकअप वैन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर; मौके पर तोड़ दम

मिली जानकारी के अनुसार, घटना जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र की है। जीतझिंगोई गांव के निवासी 55 वर्षीय जगदीश मांझी अपनी साइकिल से मजदूरी करने जा रहे थे, तभी सिंगारीटॉड गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में जगदीश...

Bihar Road Accident : बिहार के जमुई जिले में शनिवार सुबह एक दुखद सड़क हादसा हुआ। यहां मजदूरी करने जा रहे साइकिल सवार को पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र की है। जीतझिंगोई गांव के निवासी 55 वर्षीय जगदीश मांझी अपनी साइकिल से मजदूरी करने जा रहे थे, तभी सिंगारीटॉड गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी।

इस दुर्घटना में जगदीश मांझी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप वैन का चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार चालक की तलाश कर रही है



