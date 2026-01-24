Main Menu

  दोस्ती शर्मसार! दोस्त ने ही दोस्त पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, दी दर्दनाक मौत; रोंगटे खड़े कर देगी ये खौफनाक वारदात की कहानी

दोस्ती शर्मसार! दोस्त ने ही दोस्त पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, दी दर्दनाक मौत; रोंगटे खड़े कर देगी ये खौफनाक वारदात की कहानी

Edited By Harman, Updated: 24 Jan, 2026 11:27 AM

bihar bhagalpur a friend stabbed his friend to death

बिहार के भागलपुर से इस वक्त एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक दोस्त ने ही दोस्त की निर्मम हत्या कर दी। , मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कांझिया गांव में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की उसके ही दोस्त ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान...

Bihar Crime News (अंजनी कुमार कश्यप) : बिहार के भागलपुर से इस वक्त एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक दोस्त ने ही दोस्त की निर्मम हत्या कर दी। 

मामूली बात पर दोनों दोस्तों के बीच हुई थी कहासुनी

मिली जानकारी के अनुसार, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कांझिया गांव में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की उसके ही दोस्त ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान युवराज उर्फ शिवराज के रूप में हुई है, जबकि आरोपी सुमित वारदात के बाद से फरार है। जानकारी के मुताबिक, कांझिया गांव स्थित सरकारी स्कूल के पास किसी बात को लेकर दोनों दोस्तों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद आरोपी सुमित अपने घर गया, वहां से चाकू लेकर लौटा और शिवराज के सीने में ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिवराज को उसके पिता उमेश कुमार इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि मृतक शिवराज ने आरोपी के झगड़ालू व्यवहार को लेकर पहले उसके घरवालों से शिकायत की थी, जिससे सुमित नाराज़ चल रहा था। वारदात के वक्त घटनास्थल से महज 20 मीटर की दूरी पर शिवराज के पिता मौजूद थे। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया पुरानी रंजिश के कारण युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या की है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया

