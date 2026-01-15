Bihar Budget 2026: 2 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र, जानिए कब पेश होगा बजट और कब होगी वोटिंग

Edited By Ramanjot, Updated: 15 Jan, 2026 08:32 PM
Bihar Budget Session 2026 राज्य की राजनीति और आर्थिक दिशा तय करने वाला साबित होने वाला है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र इस बार 2 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक चलेगा। करीब 26 दिनों के इस सत्र में दोनों सदनों की कुल 19 बैठकें आयोजित की जाएंगी। संसदीय कार्य विभाग ने बजट सत्र के कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण, पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण
बजट सत्र की शुरुआत 2 फरवरी को होगी।
इस दिन राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। यदि कोई नवनिर्वाचित या नामित सदस्य होंगे, तो उनका शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इसी दिन सरकार दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेगी, जिसमें बिहार की आर्थिक स्थिति,विकास की रफ्तार और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा को सामने रखा जाएगा।
3 फरवरी को पेश होगा बिहार का बजट 2026-27
बजट सत्र का सबसे अहम दिन होगा 3 फरवरी। इस दिन राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट विधानमंडल में पेश करेगी। बजट पेश होते ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी।
- 4 फरवरी को नहीं होगी बैठक, 5 फरवरी को सरकार देगी जवाब
- 4 फरवरी को सदन की कोई बैठक नहीं होगी
- 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार अपना औपचारिक जवाब देगी
- 9 फरवरी को आएगा अनुपूरक बजट, जानिए पूरा शेड्यूल
- 6 फरवरी: 2026-27 के आय-व्यय पर सामान्य विमर्श
- 7 और 8 फरवरी: कोई बैठक नहीं
- 9 फरवरी:
- आय-व्यय पर चर्चा के बाद सरकार का जवाब
- वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा अनुदान मांगों पर बहस और मतदान की तारीख तय।
- 10 फरवरी: अनुदान मांगों पर वाद-विवाद और मतदान
- 11 फरवरी: तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा और सरकार का जवाब
- 12 और 13 फरवरी:
- 2026-27 की अनुदान मांगों पर आगे की चर्चा
- मतदान की प्रक्रिया
- 14 और 15 फरवरी को सदन की बैठक नहीं होगी।
- 21–22 फरवरी अवकाश, 23 को विनियोग विधेयक पर बहस
- 16 से 20 फरवरी:
- विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा
- मतदान
- 21 और 22 फरवरी: अवकाश
- 23 फरवरी:
- विनियोग विधेयक पर बहस
- सरकार का पक्ष रखा जाएगा
- 27 फरवरी को खत्म होगा बजट सत्र
- 24 से 26 फरवरी:
- राजकीय विधेयक
- अन्य सरकारी कार्यों का निपटारा
- 27 फरवरी:
- बजट सत्र का अंतिम दिन
- गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य
- गैर-सरकारी संकल्प सदन में लिए जाएंगे।