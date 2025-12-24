Gaya News: गया में दिल दहला देने वाला हादसा: आग की लपटों ने छीन ली मां-बाप की जान, तीन मासूम अनाथ!

बिहार के गया जिले में मंगलवार देर शाम एक भयानक अग्निकांड ने एक गरीब परिवार की जिंदगी उजाड़ दी। चाकंद थाना क्षेत्र के बिथो गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने पलभर में सबकुछ तबाह कर दिया।

Gaya News: बिहार के गया जिले में मंगलवार देर शाम एक भयानक अग्निकांड ने एक गरीब परिवार की जिंदगी उजाड़ दी। चाकंद थाना क्षेत्र के बिथो गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने पलभर में सबकुछ तबाह कर दिया। एक दंपति की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके तीन छोटे-छोटे बच्चे हमेशा के लिए माता-पिता की छांव से वंचित हो गए।

पत्तल बनाने का काम था गुजारे का सहारा

मृतकों की पहचान प्रमोद साव और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। प्रमोद घर पर ही पत्तल बनाने का काम करते थे, जिससे परिवार का किसी तरह पेट पलता था। मंगलवार शाम भी घर में रोज की तरह काम चल रहा था। तभी अचानक बिजली के तार से चिंगारी निकली और देखते ही देखते आग भड़क उठी। घर में रखे सूखे पत्ते और अन्य जलने वाली चीजों ने आग को विकराल बना दिया। पूरा मकान आग की चपेट में आ गया।

बच्चों को बचाने की कोशिश नाकाम

ग्रामीणों ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि प्रमोद और उनकी पत्नी बाहर नहीं निकल पाए। दोनों आग में फंसकर चीखते रहे। इसी बीच दूसरे कमरे में सो रहे तीनों मासूम बच्चे शोर सुनकर रोने-चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े आए और बाल्टी-बाल्टी पानी डालकर आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग पर काबू पाने के बाद जब घर के अंदर देखा गया तो दंपति बुरी तरह झुलस चुके थे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पूरा घर जलकर खाक हो गया, अब परिवार के पास रहने तक की जगह नहीं बची है।

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही चाकंद थानाध्यक्ष शिवम कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त घर का निरीक्षण किया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्राथमिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है।

गांव में छाया मातम

हादसे की खबर पूरे बिथो गांव में आग की तरह फैल गई। हर तरफ सन्नाटा और मातम पसरा है। लोग उन तीन मासूम बच्चों की हालत देखकर रो रहे हैं, जिनकी जिंदगी एक पल में बदल गई। गांव वाले प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।