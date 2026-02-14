Main Menu

Gold Price Today: 24K, 22K, 18K सोने के ताजा भाव जारी, जानिए अपने शहर का लेटेस्ट रेट

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Feb, 2026 04:13 PM

gold price today 14 february 2026

बिहार के सर्राफा बाजार में 14 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर साफ दिखा। राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है।

Gold Price Today: बिहार के सर्राफा बाजार में 14 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर साफ दिखा। राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। शादी-ब्याह के सीजन और निवेश के लिहाज से सोना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह अहम अपडेट है।

दिल्ली और MCX का क्या रहा ट्रेंड?

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट सोना घटकर 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (टैक्स समेत) पर आ गया। वहीं Multi Commodity Exchange (MCX) पर सोने का वायदा भाव 0.2% यानी 305 रुपये बढ़कर 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। इससे पहले का क्लोजिंग रेट 1,55,895 रुपये प्रति 10 ग्राम था। गौरतलब है कि 29 जनवरी को सोना 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था, जिसके बाद से बाजार में मुनाफावसूली और मांग में नरमी देखी जा रही है।

IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार:

  • 24 कैरेट सोना: ₹1,52,765
  • 23 कैरेट सोना: ₹1,52,153
  • 22 कैरेट सोना: ₹1,33,933
  • 18 कैरेट सोना: ₹1,14,574
  • 14 कैरेट सोना: ₹89,368

चूंकि शनिवार और रविवार को सर्राफा बाजार बंद रहता है, इसलिए यही रेट दोनों दिन मान्य रहेगा।

Bihar City Wise Gold Price Today (प्रति 10 ग्राम)

पटना (Patna Gold Rate Today)

  • 24 कैरेट: ₹1,55,820
  • 22 कैरेट: ₹1,42,840
  • 18 कैरेट: ₹1,16,880

 भागलपुर (Bhagalpur Gold Price)

  • 24 कैरेट: ₹1,55,700
  • 22 कैरेट: ₹1,42,700
  • 18 कैरेट: ₹1,16,750

मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur Gold Rate)

  • 24 कैरेट: ₹1,55,760
  • 22 कैरेट: ₹1,42,780
  • 18 कैरेट: ₹1,16,820

गया (Gaya Gold Price Today)

  • 24 कैरेट: ₹1,55,680
  • 22 कैरेट: ₹1,42,650
  • 18 कैरेट: ₹1,16,700

नोट: शहरों के रेट में ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज और जीएसटी के अनुसार मामूली अंतर हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है स्थिति?

ग्लोबल मार्केट में हाजिर सोना 4,968.40 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं न्यूयॉर्क में सोने का वायदा भाव 4,962 डॉलर प्रति औंस तक मजबूत हुआ। अंतरराष्ट्रीय तेजी का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है।

निवेशकों और खरीदारों के लिए क्या संकेत?

शादी सीजन से पहले कीमतों में नरमी खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है। निवेशकों के लिए MCX में हल्की तेजी संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में फिर उछाल संभव है। जनवरी के रिकॉर्ड हाई से कीमतें नीचे हैं, ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यह स्तर आकर्षक माना जा सकता है।

