Bihar News : अब लग्जरी कैरावैन से घूमें बिहार, मिलेगा 5 स्टार होटल जैसा फील; यहां जाने किराया और अन्य डिटेलस

Bihar News : बिहार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को राजधानी पटना के दरोगा राय पथ स्थित सिख हेरिटेज भवन परिसर से दो अत्याधुनिक कैरावैन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यटन विभाग की यह पहल राज्य में लग्ज़री और अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार सरकार पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

दो करोड़, 18 लाख रुपये की लागत से खरीदी बसें

पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने इन दोनों कैरावैन बसों की खरीद लगभग दो करोड़, 18 लाख रुपये की लागत से की है। प्रत्येक कैरावैन में आठ यात्रियों के बैठने की क्षमता है, जबकि चार स्लीपर बेड की व्यवस्था भी की गई है, जो दो परिवारों के आरामदायक और सुरक्षित सफर के लिये पर्याप्त है।

मिलेगी ये सुविधाएं

कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन सचिव निलेश देवरे ने जानकारी दी कि इन कैरावैन बसों को भारत बेंज कंपनी की चेसिस पर तैयार कराया गया है। कैरावैन में चार 360 डिग्री रिवॉल्विंग चेयर, एक आरामदायक सोफा, बाथरूम, किचन, टीवी, कैंपिंग के लिये जेनसेट और कैनोपी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा प्रत्येक स्लीपर बेड पर रीडिंग लाइट और टीवी की भी व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कैरावैन बसों में सीसीटीवी कैमरे और एसओएस बटन लगाये गये हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सके।

75 रुपये प्रति किमी की दर से होगी बुकिंग

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंदकिशोर ने बताया कि पर्यटक इन कैरावैन बसों को 75 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से न्यूनतम 250 किलोमीटर के लिये बुक कर सकेंगे। इस पर पांच प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। उन्होंने कहा कि इन कैरावैन बसों के माध्यम से देशी और विदेशी पर्यटक बिहार सहित देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक अनुभव के साथ कर सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिये कैरावैन बस की बुकिंग सिख हेरिटेज भवन स्थित बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम कार्यालय या कौटिल्य विहार काउंटर से ऑफलाइन की जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल नंबर- 8544418209 पर संपर्क कर भी बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।



