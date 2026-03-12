Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहार के 93 लाख बच्चों को बड़ा तोहफा! पोशाक के लिए 1047 करोड़ रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर

बिहार के 93 लाख बच्चों को बड़ा तोहफा! पोशाक के लिए 1047 करोड़ रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 12 Mar, 2026 10:17 PM

bihar govt transfers 1047 crore uniform grant to over 9 3 million students

बिहार सरकार ने राज्य के लाखों स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 93 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में स्कूल यूनिफॉर्म के लिए राशि भेज दी है।

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के लाखों स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 93 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में स्कूल यूनिफॉर्म के लिए राशि भेज दी है। यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किया गया है, जिससे बच्चों और उनके अभिभावकों को सीधे आर्थिक मदद मिल सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल 93,12,192 विद्यार्थियों को लगभग 1047.08 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है।

इन योजनाओं के तहत मिला लाभ

यह राशि राज्य सरकार की दो प्रमुख योजनाओं के माध्यम से दी गई है:

  • मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना
  • मुख्यमंत्री पोशाक योजना

इन योजनाओं का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रेस के लिए आर्थिक सहायता देना और स्कूल में उनकी नियमित उपस्थिति बढ़ाना है।

75% उपस्थिति पर मिला लाभ

शिक्षा विभाग के अनुसार, यह राशि उन्हीं छात्रों को दी गई है जिनकी कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति रही है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से छात्रों की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और उन्हें पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा।

और ये भी पढ़े

2008 से चल रही है योजना

इन योजनाओं की शुरुआत वर्ष 2008-09 में की गई थी, जब राज्य में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए कई पहल शुरू की गई थीं। तब से हर साल बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि आर्थिक कारणों से पढ़ाई प्रभावित न हो।

कक्षा के अनुसार कितनी राशि

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (लड़कियों के लिए)

  • कक्षा 1-2: ₹600 प्रति वर्ष
  • कक्षा 3-5: ₹700 प्रति वर्ष
  • कक्षा 6-8: ₹1000 प्रति वर्ष

मुख्यमंत्री पोशाक योजना

  • कक्षा 1-2:
  • APL छात्रों को ₹400
  • SC/ST/BPL छात्रों को ₹600
  • कक्षा 3-5:
  • APL छात्रों को ₹500
  • SC/ST/BPL छात्रों को ₹600
  • कक्षा 6-8:
  • सभी वर्गों के छात्रों को ₹700

सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिला फायदा

यह सहायता राशि राज्य के सरकारी, सरकारीकृत और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दी गई है। इसमें अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी बिना किसी परेशानी के स्कूल जा सकें और पढ़ाई जारी रख सकें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!