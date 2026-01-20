Main Menu

Bihar: हरियाणा से चला ट्रक...मंजिल थी बिहार, रास्ते में पुलिस ने ली तलाशी तो फटी रह गई आंखें!

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Jan, 2026 12:44 PM

bihar news one crore rupees foreign liquor seized from haryana registered truck

मिली जानकारी के अनुसार, गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप लेकर एक ट्रक मांझी के रास्ते प्रवेश करने वाला है। इस सूचना के आधार पर मांझी थाना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने जयप्रभा सेतु पर वाहन जांच शुरू कर दिया।

Bihar News: बिहार में सारण जिले के मांझी थाना और उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लगभग एक करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी शराब बरामद करने के साथ ही एक ट्रक को भी जब्त किया है। 

उत्पाद विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप लेकर एक ट्रक मांझी के रास्ते प्रवेश करने वाला है। इस सूचना के आधार पर मांझी थाना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने जयप्रभा सेतु पर वाहन जांच शुरू कर दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे हरियाणा नंबर की ट्रक के जांच करने पर उक्त ट्रक में बने गुप्त तहखाना से लगभग 8,316 लीटर विदेशी शराब बरामद करने के साथ ही ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार ट्रक चालक ने पूछताछ में बताया कि शराब को मुजफ्फरपुर पहुंचाना था। पुलिस पूछताछ के बाद शराब मंगवाने वाले कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 

