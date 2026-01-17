Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहार के इस रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई जाएगी RPF की सुरक्षा, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी होंगे तैनात

बिहार के इस रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई जाएगी RPF की सुरक्षा, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी होंगे तैनात

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Jan, 2026 05:59 PM

bihar news rpf security will be increased at jaynagar railway station in bihar

Bihar News: डीआईजी गांधी ने कहा कि जयनगर आरपीएफ पोस्ट को अपग्रेड किया जाएगा और यहां इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए सभी जरूरी कागजी कार्रवाई जल्द पूरी की जाएगी।

Bihar News: बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह जानकारी पूर्व मध्य रेल हाजीपुर क्षेत्र के डीआईजी एस.आर. गांधी ने अपने एक दिवसीय निरीक्षण के दौरान दी। 

जयनगर आरपीएफ पोस्ट को किया जाएगा अपग्रेड
डीआईजी गांधी ने कहा कि जयनगर आरपीएफ पोस्ट को अपग्रेड किया जाएगा और यहां इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए सभी जरूरी कागजी कार्रवाई जल्द पूरी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने जयनगर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म और सर्कुलेटिंग एरिया का भी दौरा किया और अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर दरभंगा आरपीएफ इंस्पेक्टर पोखराज मीणा, जयनगर प्रभारी गोविंद सिंह और एएसआई राजकुमार सिंह मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार, जयनगर स्टेशन से लगभग 22 ट्रेनें चलती हैं। वर्तमान में ट्रेन और प्लेटफार्म सुरक्षा के लिए केवल कुछ आरपीएफ जवान तैनात हैं, इसलिए अतिरिक्त जवानों की आवश्यकता थी। इसके अलावा, खजौली और राजनगर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!