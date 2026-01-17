बिहार के इस रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई जाएगी RPF की सुरक्षा, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी होंगे तैनात

Bihar News: डीआईजी गांधी ने कहा कि जयनगर आरपीएफ पोस्ट को अपग्रेड किया जाएगा और यहां इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए सभी जरूरी कागजी कार्रवाई जल्द पूरी की जाएगी।

Bihar News: बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह जानकारी पूर्व मध्य रेल हाजीपुर क्षेत्र के डीआईजी एस.आर. गांधी ने अपने एक दिवसीय निरीक्षण के दौरान दी।



जयनगर आरपीएफ पोस्ट को किया जाएगा अपग्रेड

डीआईजी गांधी ने कहा कि जयनगर आरपीएफ पोस्ट को अपग्रेड किया जाएगा और यहां इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए सभी जरूरी कागजी कार्रवाई जल्द पूरी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने जयनगर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म और सर्कुलेटिंग एरिया का भी दौरा किया और अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर दरभंगा आरपीएफ इंस्पेक्टर पोखराज मीणा, जयनगर प्रभारी गोविंद सिंह और एएसआई राजकुमार सिंह मौजूद थे।



जानकारी के अनुसार, जयनगर स्टेशन से लगभग 22 ट्रेनें चलती हैं। वर्तमान में ट्रेन और प्लेटफार्म सुरक्षा के लिए केवल कुछ आरपीएफ जवान तैनात हैं, इसलिए अतिरिक्त जवानों की आवश्यकता थी। इसके अलावा, खजौली और राजनगर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है।