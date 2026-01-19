पूर्व मुखिया के घर से मिली 'वो' वाली स्कॉर्पियो, मायके के दरवाजे पर फेंकी गई थी नवविवाहिता की लाश; CCTV वीडियो से मचा हड़कंप

अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई काली स्कॉर्पियो को लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में पूर्व मुखिया प्रमोद बैठा के घर से बरामद किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर वाहन की गहन जांच की गई, जिससे हत्या से...

Bihar News: हाल ही में बिहार के सोनपुर जिले से दिल दिहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां एक नवविवाहिता की हत्या कर शव मायके के दरवाजे पर फेंक दिया गया था। इस पूरी वारदात में पुलिस स्टीकर लगी एक काली स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया था, जो CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना का वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने उस काली स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया है।

दो दिन पहले हुई थी घटना

घटना दो दिन पहले सोनपुर में हुई। बताया जाता है कि सुबह परिजनों ने अपने घर के सामने बेटी सरिता का शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच में यह पता चला कि आधी रात को स्कॉर्पियो कार में सवार लोग पहुंचे, नवविवाहिता का शव घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि नवविवाहिता सरिता को शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी के समय 8 लाख रुपये और अतिरिक्त 3 लाख रुपये की मांग के कारण उसकी हत्या की गई।

स्कॉर्पियो बरामद और पुलिस जांच

अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई काली स्कॉर्पियो को लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में पूर्व मुखिया प्रमोद बैठा के घर से बरामद किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर वाहन की गहन जांच की गई, जिससे हत्या से जुड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। वाहन को हरिहरनाथ थाना में रखा गया है।

सोनपुर एसपी के नेतृत्व में SIT का गठन

सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सोनपुर एसपी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया। पुलिस अब दारोगा संतोष रजक की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही मुख्य आरोपी सत्येंद्र की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।



