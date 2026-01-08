Bihar: हाजीपुर में इंसानियत तार-तार! कूड़े के ढेर पर फेंका नवजात का शव, नोंचने लगे कुत्ते.... लोगों ने छुड़वाया

Edited By Harman, Updated: 08 Jan, 2026 01:18 PM
वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से दर्दनाक और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां सदर अस्पताल के मुख्य गेट के पास कचरे के ढेर में नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को कुत्ते नोंच रहे थे और उन्होंने एक पैर भी चबा लिया।
बताया जा रहा है कि अस्पताल के पास स्थित चाय की दुकान से कुछ लोग चाय पी रहे थे। तभी एक महिला आई और अस्पताल के पास पड़े कचरे के ढेर पर एक लिफाफा फेंक कर चली गई। वहीं कुछ समय बाद कुत्ते आए और कचरे से नवजात शिशु का शव निकालकर सड़क किनारे बैठकर खाने लगा। कुत्ते ने उसका एक पैर चबा लिया। वही जब लोगों का ध्यान पड़ा तो उन्होनें तुरंत कुत्ते को भगाया। ये दृश्य देख लोगों में आक्रोश फैल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की वीडियो बनाकर पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरु कर दी।