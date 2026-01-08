बिहार में हैवानियत की हदें पार! 7 वर्षीय बच्ची के प्राईवेट पार्ट में जबरन डाली ये वस्तु.... इलाज के दौरान मौत

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Jan, 2026 10:41 AM
Bihar Crime: अररिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंजनी कुमार ने बताया, “जांच में यह स्थापित हुआ है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अक्टूबर में उसके गुप्तांग में एक (अज्ञात) वस्तु डाली गई थी, जिससे अंदरूनी चोट आई थी।”...
Bihar Crime: बिहार के पूर्णिया जिले के एक अस्पताल में इलाजरत सात वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिसके गुप्तांग में कथित तौर पर एक “अज्ञात वस्तु” जबरन डाली गई थी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
GMCH में चल रहा था इलाज
अररिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंजनी कुमार ने बताया, “जांच में यह स्थापित हुआ है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अक्टूबर में उसके गुप्तांग में एक (अज्ञात) वस्तु डाली गई थी, जिससे अंदरूनी चोट आई थी।” पुलिस के अनुसार, बच्ची का इलाज पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) में चल रहा था, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई।
एसपी ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए एफएसएल टीम को भेजा गया है। उन्होंने कहा, “फिलहाल तीन संदिग्धों की पहचान की गई है, जो पीड़िता के घर अक्सर आते-जाते थे, और मामले की जांच जारी है।” कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम और एफएसएल से अन्य रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।