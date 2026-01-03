अब एक कॉल पर होगा तुरंत एक्शन, सीधा डीजीपी कंट्रोल रूम से साधे संपर्क; बिहार पुलिस ने जारी किए नए हेल्पलाइन नंबर...करें नोट

Bihar News: बिहार में अपराध पर अंकुश लगाने और लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियंत्रण कक्ष के अंतर्गत शुक्रवार को एक विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। इस हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य के नागरिक सीधे मोबाइल...

Bihar News: बिहार में अपराध पर अंकुश लगाने और लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियंत्रण कक्ष के अंतर्गत शुक्रवार को एक विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। इस हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य के नागरिक सीधे मोबाइल पर अपनी शिकायतें, समस्याएं, सुझाव या सहायता संबंधी सूचना दे सकेंगे।

इन दो हेल्पलाइन नंबरों पर दें जानकारी

पुलिस द्वारा जारी इन दो हेल्पलाइन नंबरों 9031829339 और 9031829340 के जरिए कानून-व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें, पुलिस से संबंधित समस्याएं, स्थानीय स्तर पर हो रही अनदेखी या किसी भी प्रकार की परेशानी को सीधे डीजीपी नियंत्रण कक्ष के संज्ञान में लाया जा सकेगा। यह सेवा तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई है।

इस पहल से पुलिसिंग व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही भी बढ़ेगी

पुलिस मुख्यालय ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों को बिना किसी देरी के संबंधित स्तर तक पहुंचाना और समय रहते उनका निपटारा सुनिश्चित करना है। एक बयान के मुताबिक, इस पहल से न केवल पुलिस और जनता के बीच संवाद मजबूत होगा बल्कि पुलिसिंग व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही भी बढ़ेगी।

गलत या भ्रामक सूचना देने से बचें

पुलिस ने नागरिकों से इस हेल्पलाइन का उपयोग केवल वास्तविक और गंभीर मामलों में करने की अपील की ताकि किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक सूचना देने से बचा जा सके। पुलिस का मानना है कि यह पहल राज्य में जन-सुरक्षा और पुलिस के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।