Bihar Politics: फिर जदयू में शामिल होंगे RCP सिंह! पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद तेज हुई अटकलें

Bihar Politics: ​​​​​​​आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ मेरा 25 साल का रिश्ता है। उनका रिश्ता किसी एक मौके या पद से जुड़ा नहीं है। वहीं उनके इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं आरसीपी सिंह की फिर से जदयू में वापसी हो सकती है।

Bihar Politics: पूर्व केंद्रीय आरसीपी सिंह (RCP Singh) एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जदयू (JDU) में शामिल हो सकते हैं। आरसीपी सिंह ने एक बयान देकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जदयू से निकाले गए आरसीपी सिंह की फिर जदयू में वापसी हो सकती है।



दरअसल, रविवार को पटेल सेवा संघ की तरफ से दही-चूड़ा भोज का कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम से निकलने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे जदयू में वापसी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न (Bharat Ratna) दिए जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं।



नीतीश कुमार के साथ मेरा 25 साल का रिश्ता- RCP सिंह

