"पार्टी मंच पर रखें मुद्दा....", बेटे संतोष सुमन ने पिता जीतन राम मांझी को दे डाली नसीहत, बोले- इतनी आसानी से नहीं मिलती राज्यसभा सीट

Bihar Politics: एनडीए (NDA) में राज्यसभा सीट को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी बीच एक सीट की डिमांड कर रहे केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के संरक्षक जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) को उनके बेटे और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन (Santosh Kumar Suman) ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर खुले तौर पर चर्चा नहीं करनी चाहिए या मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए।

जीतन राम मांझी ने की थी ये डिमांड

दरअसल, जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर BJP आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी को राज्यसभा सीट नहीं देती है, तो HAM को NDA गठबंधन छोड़ने पर विचार करना चाहिए। मांझी ने दावा किया कि BJP ने लोकसभा चुनावों के दौरान उनकी पार्टी को राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर गई। हालांकि, अपने पिता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, संतोष कुमार सुमन ने ऐसी मांगों को सबके सामने रखने के विचार को साफ तौर पर खारिज कर दिया।

इतनी आसानी से राज्यसभा सीट नहीं मिलती- Santosh Suman

शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए संतोष कुमार सुमन ने कहा, “इतनी आसानी से राज्यसभा सीट नहीं मिलती।” उन्होंने कहा कि राज्यसभा सीट कोई मुद्दा ही नहीं है और ऐसे मामले गठबंधन के अंदर बातचीत और आपसी समझ से सुलझाए जाते हैं।" संतोष सुमन ने जोर देकर कहा कि सीट-शेयरिंग के बारे में फैसले किसी एक के बयान के आधार पर नहीं लिए जाते, बल्कि गठबंधन के साथियों के बीच मिलकर आम सहमति से लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर खुले तौर पर चर्चा नहीं करनी चाहिए या मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए। NDA की ताकत पर जोर देते हुए संतोष कुमार सुमन ने कहा कि गठबंधन के साथियों के बीच बूथ लेवल पर तालमेल ही विधानसभा चुनावों में उनकी सफलता का कारण था। जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन के अलग-अलग बयानों ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है।