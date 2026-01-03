Main Menu

बिहार रेलवे में बड़ा बदलाव: अगले 5 साल में पटना, गया समेत प्रमुख स्टेशन होंगे विश्वस्तरीय

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Jan, 2026 09:51 AM

बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्व मध्य रेलवे ने राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बड़े पैमाने पर पुनर्विकास की योजना बनाई है।

पटना: बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्व मध्य रेलवे ने राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बड़े पैमाने पर पुनर्विकास की योजना बनाई है। पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे व्यस्त स्टेशनों को आधुनिक बनाकर उनकी यात्री और ट्रेन हैंडलिंग क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले पांच वर्षों में ये बदलाव यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और तेज सेवाएं प्रदान करेंगे।

पटना जंक्शन का मेगा विस्तार

पटना जंक्शन को राहत देने के लिए हार्डिंग पार्क क्षेत्र में करीब 95 करोड़ रुपये की लागत से पांच नए टर्मिनल बनाए जाएंगे। ये टर्मिनल मुख्य रूप से लोकल और सब-अर्बन ट्रेनों (मेमू/डेमू) के लिए होंगे, जिससे मुख्य स्टेशन पर भीड़ और दबाव काफी कम हो जाएगा। इससे यात्रियों को आने-जाने में आसानी होगी।

मुजफ्फरपुर और दरभंगा बनेगा वर्ल्ड क्लास

मुजफ्फरपुर स्टेशन को 442 करोड़ रुपये के निवेश से विश्वस्तरीय बनाने का काम चल रहा है। यहां आधुनिक सुविधाओं के साथ यार्ड का विस्तार और अधिक लाइनों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दरभंगा स्टेशन का सौंदर्यीकरण और ऑपरेशनल अपग्रेड होगा, ताकि ज्यादा ट्रेनों का संचालन आसानी से हो सके।

गया और डीडीयू जंक्शन में नई सुविधाएं

गया जंक्शन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए नया स्टेबलिंग यार्ड बनाया जाएगा। साथ ही, लाइन क्षमता बढ़ाने और एडवांस्ड ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाएगा। पूर्वी भारत के प्रमुख हब पंडित दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) जंक्शन पर यार्ड रीमॉडलिंग और नए स्टेबलिंग यार्ड के साथ तेज और सुरक्षित ट्रेन संचालन की व्यवस्था होगी।

मुख्य रेल कॉरिडोर पर तीसरी-चौथी लाइन

स्टेशन विकास के साथ-साथ ट्रैक क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। व्यस्त डीडीयू-पटना-झाझा-हावड़ा रूट पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की योजना है। इससे ट्रेनों की देरी कम होगी, मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेनें तेजी से चल सकेंगी। ये सभी प्रोजेक्ट बिहार में रेल यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक और तेज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

