मैम को वाट्सऐप पर मास्टरजी भेजते थे अश्लील मैसेज, खुली पोल तो एक शिक्षक निलंबित, दूसरे पर कार्रवाई की तैयारी

Bihar News : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में महिला शिक्षकों को अश्लील मैसेज भेजने का गंभीर मामला सामने आया है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है, जबकि दूसरे शिक्षक पर भी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई।...

Bihar News : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में महिला शिक्षकों को अश्लील मैसेज भेजने का गंभीर मामला सामने आया है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है, जबकि दूसरे शिक्षक पर भी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के निर्देश पर कार्रवाई की गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद कड़ा एक्शन लिया गया।

पंचायत शिक्षक पर भी गिरी गाज

मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड का है। निलंबित शिक्षक की नियुक्ति बीपीएससी TRE के माध्यम से हुई थी। आरोप है कि शिक्षक लगातार महिला शिक्षकों को अश्लील संदेश भेज रहा था और विरोध करने पर उन्हें धमकी भी देता था। इसी मामले में एक पंचायत शिक्षक के खिलाफ भी निलंबन की अनुशंसा की गई है। सकरा की एक महिला शिक्षिका ने पंचायत शिक्षक के खिलाफ डीईओ से शिकायत की थी। जांच में उनके द्वारा की गई अश्लील चैटिंग की पुष्टि हुई है। वहीं अब पंचायत शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई।

बढ़ रही हैं ऐसी शिकायतें

हाल के दिनों में महिला शिक्षकों के साथ अश्लील मैसेज और बदसलूकी की घटनाएं बढ़ी हैं। शिक्षा विभाग के पास इस तरह की दर्जनों शिकायतें पहुंच चुकी हैं, जिससे महिला शिक्षकों में भारी नाराजगी और असुरक्षा का माहौल है।