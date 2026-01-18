Katihar Crime News: बिहार के कटिहार जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल, मनिहारी इलाके में मोहम्मद फंटू नाम का एक युवक खुद को आर्यन सिंह बताकर कोचिंग पढ़ा रहा था। छात्राओं ने उस पर गलत व्यवहार और जबरन दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

नेपाल ले जाकर करता था गंदी हरकतें

जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने गैप इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक कोचिंग संस्थान खोला था। यहां बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं पढ़ते थे। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि आरोपी टूर के नाम पर उन्हें बाहर ले जाता था। कटिहार और पूर्णिया घुमाने की बात कहकर उन्हें नेपाल ले जाया गया। छात्राओं के अनुसार, नेपाल में आरोपी शराब पीने और रिलेशन बनाने के लिए दबाव डालता था। वह बहाने बनाकर छात्राओं को प्रपोज करता और उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। बाद में पता चला कि वह आर्यन सिंह नहीं बल्कि मोहम्मद फंटू है और उसने अपनी पहचान छिपा रखी थी।

जांच में जुटी पुलिस

मामले में यह भी आरोप लगा है कि जब एक युवती ने मनिहारी थाने में शिकायत की तो वहां की एक महिला पुलिस अधिकारी ने आरोपी का साथ दिया और केस दर्ज नहीं होने दिया। युवती को डराने और दबाव बनाने की बात भी सामने आई है। इसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ कटिहार के एसपी के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद मनिहारी थाने में मोहम्मद फंटू उर्फ आर्यन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छात्राओं का कहना है कि आरोपी ने नाम बदलकर कई लड़कियों के साथ गलत करने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।