Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाया, फिर करता रहा ब्लैकमेल...अब गर्लफ्रेंड का रिश्ता तय होते ही कर दिया बड़ा कांड

नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाया, फिर करता रहा ब्लैकमेल...अब गर्लफ्रेंड का रिश्ता तय होते ही कर दिया बड़ा कांड

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Jan, 2026 11:50 AM

he drugged her made an obscene video and then blackmailed her

समस्तीपुर जिले में एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी पर नशीला पदार्थ पिलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने और वर्षों तक ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर वीडियो वायरल किए और उसकी शादी तुड़वाने की कोशिश...

Bihar Crime : बिहार के समस्तीपुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी पर नशीला पदार्थ पिलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने, लंबे समय तक ब्लैकमेल करने और शादी तुड़वाने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए सुरक्षा और न्याय की मांग की है। 

जन्मदिन पार्टी के बहाने बुलाया और...
पीड़िता के अनुसार, वह कल्याणपुर क्षेत्र स्थित एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान वर्ष 2021 में उसकी पहचान उसी इलाके के एक युवक से हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। शुरुआती दौर में दोनों के बीच सामान्य बातचीत और मेलजोल होता रहा। इसी दौरान आरोपी युवक ने जन्मदिन पार्टी के बहाने उसे बुलाया और ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद उसका अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़िता का आरोप है कि वीडियो को आधार बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया। आरोपी उसे धमकी देता था कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई, तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।

फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अपलोड की तस्वीरें 
मामला उस समय और गंभीर हो गया, जब आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उस पर उसकी तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए। वहीं पीड़िता ने कई बार आरोपी से यह हरकतें बंद करने की गुहार लगाई लेकिन उसने एक न सुनी। पीड़िता का आरोप है कि हाल ही में जब उसकी शादी तय हुई, तो आरोपी ने उसका रिश्ता खतरे में डालते हुए लड़के वालों को आपत्तिजनक वीडियो भेज दिए और लगातार धमकियां देने लगा। 

वहीं, आरोपी पक्ष की ओर से युवती पर 20 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, पीड़िता ने इन आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!