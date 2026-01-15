Main Menu

  • रील बनाने के दौरान जहरीले सांप ने डसा, शिक्षक की दर्दनाक मौत; VIDEO हुआ वायरल

Edited By Ramanjot, Updated: 15 Jan, 2026 05:28 PM

bihar news teacher death by snake bite

Teacher Death by Snake Bite: ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत शिवहर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। लेकिन मुजफ्फरपुर ले जाने के दौरान रास्ते में ही शिक्षक की मौत हो गई।

Teacher Death by Snake Bite: बिहार के शिवहर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां रील बनाने के शौक ने एक शिक्षक की जान ले ली। सांप पकड़कर रील बनवाने के दौरान जहरीले सांप के डसने से शिक्षक की मौत हो गई। यह घटना पूरनहिया थाना क्षेत्र के बसंत पट्टी गांव की है। 

मृतक शिक्षक की पहचान नवल किशोर सिंह के रूप में हुई है। वह मिडिल स्कूल बरही जगदीश बालक में शिक्षक के पद पर तैनात थे और वाराही जगदीश पुनर्वास गांव के निवासी थे। 

सांप पकड़ते समय बनवा रहे थे रील

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को बसंत पट्टी गांव में शकुंतला देवी के घर से सांप निकलने की सूचना मिली थी। स्कूल से लौटने के बाद नवल किशोर सिंह गांव पहुंचे और सांप को पकड़ लिया। इसके बाद वह पास के खेत में सांप के साथ करतब दिखाने लगे और युवाओं से रील बनवाने लगे। इसी दौरान जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया, जिससे कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए। 

अस्पताल ले जाते समय मौत 

ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत शिवहर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। लेकिन मुजफ्फरपुर ले जाने के दौरान रास्ते में ही शिक्षक की मौत हो गई।

इलाके में शोक, वीडियो वायरल

बताया जाता है कि नवल किशोर सिंह को सांपों की अच्छी जानकारी थी और इलाके में जहां भी सांप निकलने की सूचना मिलती थी, लोग उन्हें बुलाते थे। घटना से जुड़ा सांप के साथ रील बनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और लोग रील के बढ़ते क्रेज और लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं।


 

