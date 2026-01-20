बिहार में छात्रों से अवैध वसूली करते शिक्षक का VIDEO वायरल...शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

Bihar Teacher video Viral: अभिभावकों और समाजसेवियों ने मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बगहा-एक प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी पूरण कुमार शर्मा ने बताया कि...

Bihar Teacher video Viral: बिहार के बगहा से सामने आए एक वायरल वीडियो ने मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में अधिक अंक दिलाने के नाम पर छात्रों से पैसे लिए जाने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश

दरअसल, यह वायरल वीडियो बगहा-एक प्रखंड के रायबारी महुअवा पंचायत स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय रायबारी महुअवा से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक अमित कुमार ने प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर बढ़ाने के एवज में छात्रों से अवैध रूप से रुपये वसूले हैं। कथित तौर पर वीडियो में छात्रों से खुलेआम पैसे लिए जाने के दृश्य नजर आ रहे हैं, जिससे अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

शिक्षा पदाधिकारी ने क्या कहा?

अभिभावकों और समाजसेवियों ने मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बगहा-एक प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी पूरण कुमार शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रतीत हो रहा है और यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।



