वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में करंट लगने से नर बाघ की मौत, अवैध इलेक्ट्रिक फेंसिंग बनी वजह; वन विभाग में मचा हड़कंप

Valmiki Tiger Reserve Tiger Death : बिहार के पश्चिम चंपारण जिला स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में करंट लगने से एक बाघ की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, नर बाघ की मौत उस समय हुई, जब वह टाइगर रिजर्व के मनपुर इलाके में एक किसान द्वारा खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए अवैध बिजली के तार (इलेक्ट्रिक फेंसिंग) के संपर्क में आ गया।

रिजर्व के क्षेत्र निदेशक नेसमानी के. ने फोन पर बताया, “गश्त के दौरान अधिकारियों को बाघ का शव मिला। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत पशु चिकित्सकों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी।” उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाघ की मौत करंट लगने से हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा।

फील्ड डायरेक्टर ने कहा, “खेतों में बिजली की बाड़ लगाना अवैध है। इस मामले में संबंधित किसान के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।”