समस्तीपुर स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा, चलती ट्रेन में फंसा लोहे का भारी हाइड्रेंट पाइप...मच गया कोहराम; सीनियर सेक्शन इंजीनियर निलंबित

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Jan, 2026 11:02 AM
Bihar Train Accident: बिहार मे पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर जयनगर से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार की देर रात बड़े हादसे से बच गई और इस मामले में मंडल रेल प्रबंधक ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर को निलंबित कर दिया है।
Bihar Train Accident: बिहार मे पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर जयनगर से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार की देर रात बड़े हादसे से बच गई और इस मामले में मंडल रेल प्रबंधक ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर को निलंबित कर दिया है।
समस्तीपुर मंडल के सूचना पदाधिकारी आर.के. सिंह ने मंगलवार को यहां बताया कि कल देर रात जयनगर से हावड़ा(13032) एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही समस्तीपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-3 पर पहुंची, प्लेटफार्म पर रखा हुआ वाटर पाइप अचानक लुढक़ कर बोगी मे जा फंसा और घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा।
सिंह ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही कार्य की जिम्मेदारी वाले ठिकेदार पर भी कारर्वाई करने का आदेश दिया गया है। घटना की सूचना पर इंजीनियरिंग विभाग के कर्मी एवं अधिकारियों का दल स्टेशन पहुंचे। बोगी मे फंसे पाइप को गैस कटर से काटकर हटाने के बाद करीब ढ़ेर घंटे विलंब से ट्रेन को हावड़ा के लिए आगे बढाया गया।