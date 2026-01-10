Bihar Ka Mausam: अगले 4 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने 32 जिलों को जारी किया अलर्ट

बिहार में इन दिनों ठंड ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही सर्द पछुआ हवाओं (Cold Western Winds) के कारण पूरे राज्य में दिन-रात कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है।

Weather Update Bihar: बिहार में इन दिनों ठंड ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही सर्द पछुआ हवाओं (Cold Western Winds) के कारण पूरे राज्य में दिन-रात कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र (IMD Bihar Forecast) के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

Weather Update Bihar | Cold Wave Alert

दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवा की वजह से कनकनी बनी रहेगी, जिससे तापमान सामान्य से नीचे ही बना रहेगा।

Morning Fog का कहर, जनजीवन और यातायात प्रभावित

सुबह के समय हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह 10 बजे तक Dense Fog छाया रहता है। इसका असर न सिर्फ आम जनजीवन पर पड़ रहा है, बल्कि Road Traffic और Rail Movement भी प्रभावित हो रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, पटना सहित 36 जिलों में Cold Day Condition दर्ज की गई, जबकि दरभंगा में Severe Cold Day की स्थिति बनी रही।

15 जिलों में पारा 6°C से नीचे, गया सबसे ठंडा

पछुआ हवाओं के असर से बिहार के 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।

सबसे ठंडा जिला: गया – 4.5°C

सबसे अधिक अधिकतम तापमान: शेखपुरा – 20.8°C

राजधानी पटना में भी ठंड का असर साफ दिखा—

Patna Maximum Temperature: 14.9°C

Patna Minimum Temperature: 9.1°C

Yellow Alert जारी, 32 जिलों में ठंड को लेकर चेतावनी

मौसम विभाग ने शनिवार को ठंड को देखते हुए राज्य के 32 जिलों में Yellow Alert जारी किया है। इनमें— पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर समेत कई जिले शामिल हैं। इन इलाकों में ठंड के साथ-साथ कोहरे और ठंडी हवाओं का असर बना रह सकता है।

Patna Weather Forecast: राजधानी में आगे कैसा रहेगा मौसम?

Patna Weather Today & Forecast के अनुसार, आने वाले दिनों में राजधानी में— न्यूनतम तापमान: 5 से 7°C तक रह सकता है। सुबह घना कोहरा और दिन में हल्की धूप, लेकिन ठंडी हवा जारी रहेंगी यानी धूप के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर भारत में सक्रिय Western Disturbance और पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार Snowfall के कारण ठंडी पछुआ हवा बिहार तक पहुंच रही है। इसी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड ज्यादा महसूस हो रही है।