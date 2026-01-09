BJP नेता हत्याकांड: परिजनों से मिलने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बोले- मुख्य आरोपी को शीघ्र किया जाएगा गिरफ्तार

सरावगी समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के सादीपुर गांव स्थित मृत भाजपा नेता के घर परिजनों से मिलने पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। सरावगी ने इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रूपक सहनी पार्टी के समर्पित नेता थे और उनकी पिछले 24 दिसंबर...

BJP leader murder case: बिहार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी (Sanjay Saraogi) ने समस्तीपुर जिले में भाजपा नेता रूपक सहनी (BJP leader Rupak Sahni murder) की हत्या की तीव्र निंदा की और गुरुवार को कहा कि इस कांड मे शामिल किसी को भी बक्शा नहीं जाएगा।



24 दिसंबर को गोली मारकर की थी हत्या

सरावगी समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के सादीपुर गांव स्थित मृत भाजपा नेता के घर परिजनों से मिलने पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। सरावगी ने इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रूपक सहनी पार्टी के समर्पित नेता थे और उनकी पिछले 24 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले मे अब-तक चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस हत्याकांड के फरार मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी कर रही है।



सरावगी ने कहा कि परिजनों की सुरक्षा के लिए गांव मे पुलिस बल की तैनाती की गई है। जबकि खानपुर थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक ने इस कांड मे लापरवाही बरतने के आरोप मे निलंबित कर दिया है। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ विधान पार्षद तरूण कुमार, भाजपा राष्ट्रीय परिषद के पूर्व सदस्य रामसुमिरन सिंह, भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष नीलम सहनी एवं भाजपा दक्षिणी के जिलाध्यक्ष शशिधर झा सहित अन्य नेता उपस्थित थे।