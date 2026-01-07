हत्या या आत्महत्या! घर से गायब युवक-युवती के पेड़ से लटके मिले शव...घटना से दहला मोतिहारी, जांच में जुटी पुलिस

Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक-युवती के शव पेड़ से लटके मिले है। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। पुलिस वारदात की जांच में जुट गई है।

Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक-युवती के शव पेड़ से लटके मिले है। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। पुलिस वारदात की जांच में जुट गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना सुगौली थाना क्षेत्र स्थित बौधा गांव के सरेह की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार को ग्रामीणों ने एक पेड़ पर लटके युवक-युवती के शव देखे। वही इस घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और तनाव का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने बताया कि युवक और युवती का गला एक ही कपड़े से लिपटे हुए पाया गया है।

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया। दोनों सोमवार शाम से घर से लापता थे। पुलिस हर बिंदु से जांच कर रही है। पुलिस फिलहाल तहकीकात में जुटी हुई है। पता लगाया जा रहा है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। थानाध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की जानकारी मिल पाएगी। पुलिस ने कहा जल्द ही घटना का खुलासा होगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।



