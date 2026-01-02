रील बनाने के चक्कर में गंवाई जान! ट्रेन से कटे जीजा-साला...शरीर के उड़े चिथड़े; टुकड़ों में ट्रैक पर बिखरी लाश

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले दो युवकों की हरियाणा में रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों के शरीरों के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले दो युवकों की हरियाणा में रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों के शरीरों के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

शरीर के उड़े चीथड़े

जानकारी के मुताबिक, हादसा हरियाणा के झज्जर जिले में दिल्ली सीमा के पास रेलवे ट्रैक पर हुआ। मृतकों की पहचान बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र के बथना पंचायत के वार्ड नंबर-7 निवासी रोहित कुमार (18 ) और राहुल (20 ) के रूप में हुई है। राहुल, रोहित के बड़े भाई का साला था। बताया जा रहा है कि दोनों युवक रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे थे तभी अचानक ट्रेन आ गई। युवकों को एहसास भी नहीं हुआ और वे ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों के शरीर काफी दूर तक हवा में उछले। दोनों के शरीरों के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को शव के टुकड़ों को समेटने में करीब पांच घंटे लगे। गुरुवार को परिजनों के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं, घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि रोहित दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था।



