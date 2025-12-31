किशनगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8.20 लाख की ब्राउन शुगर के साथ दो अंतर्राज्य तस्कर गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Dec, 2025 08:13 PM
किशनगंज जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है।
Kishanganj News: किशनगंज जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। गलगलिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पश्चिम बंगाल से आए दो तस्करों को धर दबोचा। इनके पास से करीब 205 ग्राम ब्राउन शुगर (स्मैक) जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत लगभग 8 लाख 20 हजार रुपये आंकी गई है।
यह कार्रवाई 31 दिसंबर 2025 को बालू बाड़ी चौक के पास की गई। पुलिस अधीक्षक किशनगंज को मिली खुफिया जानकारी के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 के नेतृत्व में गलगलिया थाना और एसएसबी भातगांव की संयुक्त टीम ने त्वरित एक्शन लिया। छापेमारी में दो संदिग्धों को पकड़ा गया, जिनकी पहचान सोमरुल (पुत्र अमीरुद्दीन) और जतीमा खातून (पत्नी असराफुल) के रूप में हुई। दोनों पश्चिम बंगाल के विधाननगर स्थित कछुबाड़ी हाट के रहने वाले हैं।
पुलिस ने आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर के अलावा एक स्कूटी, चार मोबाइल फोन और 6,745 रुपये नकद भी जब्त किए। सभी बरामद सामान को विधिवत जप्त कर गलगलिया थाने में मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी है।
किशनगंज पुलिस ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी ताकि जिले को नशे के कारोबार से मुक्त रखा जा सके।