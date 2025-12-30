Main Menu

Patna Crime News: पटना में लूट गिरोह का पर्दाफाश, STF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Dec, 2025 10:21 PM

patna crime news

बिहार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजधानी पटना में सक्रिय लूट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बिहार पुलिस की विशेष इकाई STF और पटना जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चौक थाना क्षेत्र से लूट की वारदातों में शामिल चार वांछित अपराधियों को...

Patna Crime News: बिहार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजधानी पटना में सक्रिय लूट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बिहार पुलिस की विशेष इकाई STF और पटना जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चौक थाना क्षेत्र से लूट की वारदातों में शामिल चार वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

श्रद्धालु महिलाओं से लूट की घटना का हुआ त्वरित खुलासा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 28 दिसंबर 2025 को चौक थाना क्षेत्र में दो श्रद्धालु महिलाओं से लूट की गंभीर घटना सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए STF और स्थानीय पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और महज दो दिनों के भीतर आरोपियों को दबोच लिया।

हथियार, नकदी और लूटा गया सामान बरामद

गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूट में प्रयुक्त चाकू एवं अन्य हथियार,

  • लूटा हुआ एक मोबाइल फोन
  • ₹1,800 नकद
  • एक लेडीज़ पर्स

बरामद किया है।

पुलिस का कहना है कि ये अपराधी पटना के अलग-अलग इलाकों में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे।

पुलिस की मुस्तैदी से अपराधियों पर कसा शिकंजा

बिहार पुलिस की इस त्वरित और सटीक कार्रवाई से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि राजधानी में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।

