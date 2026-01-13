Main Menu

Bihar News: युवाओं के लिए सुनहरा मौका! मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में ₹1.5 लाख तक मानदेय, IIM बोधगया देगा PG सर्टिफिकेट

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Jan, 2026 08:34 PM

बिहार सरकार ने राज्य में प्रशासनिक सुधार, नवाचार और सुशासन को मजबूती देने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत प्रतिभाशाली और योग्य युवाओं को सीधे नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों से जोड़ा जाएगा।

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में प्रशासनिक सुधार, नवाचार और सुशासन को मजबूती देने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत प्रतिभाशाली और योग्य युवाओं को सीधे नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों से जोड़ा जाएगा। इस योजना को 9 सितंबर 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी।

योजना से जुड़ी जानकारी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को लेकर 13 जनवरी 2026 को पटना स्थित सूचना भवन में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और IIM बोधगया द्वारा संयुक्त रूप से, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ।

121 युवाओं को मिलेगा प्रशासनिक सिस्टम में काम करने का मौका

इस योजना के अंतर्गत कुल 121 फेलोज का चयन किया जाएगा। चयनित फेलोज को नगर निगम, जिला समाहरणालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सचिवालय के विभिन्न विभागों, विकास आयुक्त कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री सचिवालय जैसे अहम प्रशासनिक संस्थानों में तैनात किया जाएगा।

इन फेलोज की भूमिका सरकार और जनता के बीच सेतु की होगी, जिससे नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक नवाचार को बढ़ावा मिल सके।

₹80 हजार से ₹1.5 लाख तक मिलेगा मासिक मानदेय

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की अवधि 2 वर्ष की होगी। इस दौरान फेलोज को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर ₹80,000 से ₹1,50,000 तक मासिक मानदेय दिया जाएगा, जो इसे देश की सबसे आकर्षक फेलोशिप योजनाओं में शामिल करता है।

फेलोशिप पूरी होने पर मिलेगा IIM बोधगया का PG सर्टिफिकेट

योजना की एक बड़ी खासियत यह है कि फेलोशिप सफलतापूर्वक पूरी करने पर IIM बोधगया द्वारा ‘लोक नीति एवं सुशासन’ (Public Policy and Governance) में Post Graduate प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार की ओर से कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन? जानिए पात्रता शर्तें

  • इस योजना के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो —
  • प्रबंधन, नीति, विकास, लोक प्रशासन, क्षेत्रीय नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री रखते हों
  • CAT, GMAT, GRE, GATE, UGC-NET या CSIR-NET में वैध स्कोर रखते हों
  • हालांकि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI), केंद्रीय विश्वविद्यालय और NLU से स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को प्रवेश परीक्षा स्कोर से छूट दी गई है
  • केवल बिहार के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे
  • आयु सीमा और आरक्षण राज्य सरकार के नियमों के अनुसार लागू होंगे

चयन प्रक्रिया और इंटरव्यू शेड्यूल

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के लिए आवेदन और साक्षात्कार चार चरणों में होंगे—

  • चक्र 1: आवेदन अंतिम तिथि – 17 दिसंबर 2025 | इंटरव्यू – 27-28 दिसंबर 2025
  • चक्र 2: आवेदन अंतिम तिथि – 31 दिसंबर 2025 | इंटरव्यू – 10-11 जनवरी 2026
  • चक्र 3: आवेदन अंतिम तिथि – 15 जनवरी 2026 | इंटरव्यू – 24-25 जनवरी 2026
  • चक्र 4: आवेदन अंतिम तिथि – 31 जनवरी 2026 | इंटरव्यू – 7-8 फरवरी 2026

परिणाम मार्च 2026 के पहले सप्ताह में घोषित किए जाएंगे।
फेलोज का प्रशिक्षण मार्च 2026 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में शुरू होगा, जबकि अप्रैल 2026 से कार्यालयों में संबद्धता की जाएगी।

आवेदन कहां और कैसे करें?

इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन और विस्तृत जानकारी के लिए
 https://iimbg.ac.in/cmfs/ पर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ईमेल: cmf@iimbg.ac.in  पर संपर्क किया जा सकता है।

