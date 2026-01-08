Bihar में ठंड का सितम जारी,4.6°C तक लुढ़का पारा..बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन- VIDEO

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Jan, 2026 03:52 PM
#Bhagalpur #Bihar #Winterseason #Cold #Bihar #ColdWave #DenseFog
भागलपुर स्मार्ट सिटी में ठंड ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर और घने कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सुबह निकली धूप ने मौसम के मिजाज...
भागलपुर: भागलपुर स्मार्ट सिटी में ठंड ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर और घने कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सुबह निकली धूप ने मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत दिए लेकिन बर्फीली हवा और लुढ़कते न्यूनतम तापमान ने ठिठुरन कम नहीं होने दी..मौसम के बदलाव का असर तापमान के आंकड़ों में भी साफ दिखा..भागलपुर में ठंड ने इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए है..