LPG Price Hike: नए साल की शुरुआत में महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, 19 Kg LPG के दाम बढ़े

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 06:49 PM

commercial lpg price hike

नए साल 2026 के पहले ही दिन गैस उपभोक्ताओं को झटका लगा है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है।

LPG Price Hike: नए साल 2026 के पहले ही दिन गैस उपभोक्ताओं को झटका लगा है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने 111 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ commercial LPG cylinder तक सीमित है।

Delhi to Chennai: बड़े शहरों में बढ़े कमर्शियल LPG के नए रेट

कीमतों में इजाफे के बाद प्रमुख शहरों में 19 Kg LPG सिलेंडर के नए दाम इस प्रकार हो गए हैं—

  • Delhi LPG Price:
  • ₹1580.50 — ₹1691.50
  • Kolkata LPG Rate:
  • ₹1684 — ₹1795
  • Mumbai LPG Price:
  • ₹1531.50 — ₹1642.50
  • Chennai LPG Rate:
  • ₹1739.50 — ₹1849.50

इन बढ़ी हुई कीमतों का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य business establishments पर पड़ने वाला है, जहां कमर्शियल सिलेंडर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है।

दिसंबर में सस्ता हुआ था LPG, जनवरी में फिर झटका


गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2025 में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में मामूली कटौती की गई थी। 1 दिसंबर 2025 से दिल्ली और कोलकाता में ₹10, मुंबई और चेन्नई में ₹11 की कमी हुई थी। लेकिन नए साल की शुरुआत के साथ ही यह राहत खत्म हो गई और कीमतें फिर बढ़ा दी गईं।

Domestic LPG Price Today

घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो LPG सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें आखिरी बार संशोधन 8 अप्रैल 2025 को हुआ था।

वर्तमान घरेलू LPG सिलेंडर के रेट—

  • Delhi – ₹853
  • Kolkata – ₹879
  • Mumbai – ₹852.50
  • Chennai – ₹868.50
  • Lucknow – ₹890.50
  • Ahmedabad – ₹860
  • Hyderabad – ₹905
  • Varanasi – ₹916.50
  • Patna – ₹951

क्या आगे भी बढ़ सकते हैं LPG के दाम?

ऊर्जा बाजार के जानकारों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और ग्लोबल सप्लाई फैक्टर्स के आधार पर आने वाले महीनों में LPG की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

