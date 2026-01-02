VIDEO: भाकपा ने रोसड़ा सीओ का निकाला अर्थी जुलूस, मठ की करोड़ों की जमीन में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Jan, 2026 03:26 PM
#Samastipur #Bihar #Kabirmath
Bihar News: समस्तीपुर जिला रोसड़ा शहर में स्थित प्रसिद्ध कबीर मठ की 13 एकड़ की करोड़ों की भूमि की रसीद कथित रूप से भू-माफियाओं के नाम किए जाने के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद रोसड़ा ने अंचल अधिकारी रोसड़ा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीओ का प्रतीकात्मक अर्थी जुलूस निकालकर विरोध जताया। बताया जाता है कि, हाल ही में कबीर मठ की जमीन की राजस्व रसीद भू-माफियाओं के नाम दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है।