महादलित बच्ची से दरिंदगी, मुंह पर गमछा बांध जबरन खेत में ले गया दरिंदा और फिर किया...

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Jan, 2026 06:36 PM

Bihar Crime: बिहार के पूर्णिया जिले से बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां जानकीनगर थाना क्षेत्र में एक महादलित परिवार की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज पूर्णिया जीएमसीएच में चल रहा है। 

सूअर चराकर घर लौट रही थी पीड़िता
जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार शाम करीब 6 बजे की है। पीड़ित किशोरी सूअर चराकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान जानकीनगर थाना क्षेत्र निवासी मो. नजाम के पुत्र मो. महफूज ने सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया। आरोपी ने बच्ची का मुंह गमछे से कसकर बांध दिया ताकि वह शोर न मचा सके और उसे जबरन पास के मकई के खेत में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 

लहूलुहान हालत में थी बच्ची 
इस दौरान पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर चीखने की कोशिश की, जिसकी आवाज पास के खेत में काम कर रहे कुछ युवकों ने सुन ली। शक होने पर जब वे दौड़े-दौड़े मौके पर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गए। वहीं आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय युवकों ने पीछा कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। तब तक बच्ची गंभीर रूप से घायल और लहूलुहान हो चुकी थी। 

दुष्कर्म की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और तत्काल जानकीनगर थाना को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। उधर, पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल पीड़िता की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और आवश्यक मेडिकल जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी मो. महफूज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।


 

