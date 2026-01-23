मधेपुरा में दर्दनाक हादसा, भोज में शामिल होने जा रहे युवक को खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Jan, 2026 10:59 AM
Madhepura Road Accident: बिहार में मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसा भटगामा- उदाकिशुनगंज एसएच-58 पर लौआलगान स्थित बजरंग बली मंदिर के पास हुआ।
भोज में शामिल होने जा रहे थे दोनों
मृतक की पहचान पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरसेल निवासी अरुण मंडल के पुत्र रवि कुमार (21) के रूप में की गई है। बताया गया कि रवि अपने फुफेरे भाई विक्की कुमार के साथ मोटर बाइक से चौसा थाना क्षेत्र के साधु टोला स्थित अपने फूफा के यहां आयोजित भोज में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से बाइक की आमने- सामने टक्कर हो गई। हादसे में रवि कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनके फुफेरे भाई विक्की कुमार सुरक्षित बताये गए हैं। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
इधर, घटना की सूचना मिलते ही चौसा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमाटर्म के लिये मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष रवि कुमार पासवान ने बताया कि पोस्टमाटर्म की प्रक्रिया पूरी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।