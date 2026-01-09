Kal Ka Mausam: बिहार में 11 जनवरी तक घना कोहरा और Cold Day का खतरा, कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य के करीब!

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने बिहार के लिए 11 जनवरी तक मौसम चेतावनी (Weather Warning) जारी की है। इस अवधि में राज्य के अधिकतर हिस्सों में Dense Fog, कड़ाके की ठंड और कुछ इलाकों में Cold Day Condition बनी रह सकती है।

Kal Ka Mausam: मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने बिहार के लिए 11 जनवरी तक मौसम चेतावनी (Weather Warning) जारी की है। इस अवधि में राज्य के अधिकतर हिस्सों में Dense Fog, कड़ाके की ठंड और कुछ इलाकों में Cold Day Condition बनी रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इसका असर Daily Life, Traffic और Health पर साफ तौर पर दिख सकता है।

Orange Alert in Bihar: इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा

मौसम विभाग ने राज्य के कई उत्तर और पूर्वी जिलों में Orange Alert जारी किया है। इन इलाकों में सुबह और रात के समय Visibility बेहद कम रहने की आशंका है।

Orange Alert वाले जिले:

पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और बेगूसराय। इन जिलों में Road Traffic, Train Movement और Morning Commute प्रभावित हो सकता है।

Southern & Central Bihar Weather: कुछ राहत लेकिन सतर्कता जरूरी

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के दक्षिणी और मध्य हिस्सों (South & Central Bihar) में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रह सकता है।

इन जिलों में मौसम स्थिर रहने की संभावना:

पटना, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद और अरवल। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि Buxar, Bhojpur, Rohtas, Kaimur और Aurangabad में भी हल्के से मध्यम कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। लोगों को Weather Update पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

Temperature Update: भागलपुर रहा सबसे ठंडा

राज्य में न्यूनतम तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों में Bhagalpur सबसे ठंडा जिला रहा, जहां तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

Patna Weather Forecast:

मौसम विभाग के अनुसार पटना में 13 जनवरी तक Morning Fog बना रहेगा।

अधिकतम तापमान: 15–18°C

न्यूनतम तापमान: 9–10°C

लोगों को सुबह और रात के समय Warm Clothing, अनावश्यक यात्रा से बचने और Cold Protection Measures अपनाने की सलाह दी गई है।

