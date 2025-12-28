"चेतावनी देने का समय बीत चुका, अब होगा एक्शन", डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान, बोले- भू माफियाओं....

Vijay Sinha News: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने शनिवार को अधिकारियों को भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया और ऐसा करने में विफल रहने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

Vijay Sinha News: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने शनिवार को अधिकारियों को भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया और ऐसा करने में विफल रहने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

अब कार्रवाई का समय है- Vijay Sinha

राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले सिन्हा ने कहा कि अगर उनके विभाग के अधिकारी भूमाफियाओं के प्रति "सहानुभूति" दिखाते हैं तो वह उन्हें नहीं बख्शेंगे। सिन्हा ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने सर्किल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे लोगों की पहचान करें जो फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, धोखाधड़ी में लिप्त होते हैं, वैध जमीन को लेकर विवाद पैदा करते हैं और अदालतों में गुमराह करने वाली शिकायतें दर्ज करते हैं। उन्होंने कहा, "अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि गलत करना साबित हो जाता है तो प्राथमिकी दर्ज करें"। उन्होंने कहा कि चेतावनी देने का समय बीत चुका है और "अब कार्रवाई का समय है।"

विजय सिन्हा ने दी ये चेतावनी

विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा, "मैंने अधिकारियों को भूमाफियाओं, एजेंट और बिचौलियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो मैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा।"