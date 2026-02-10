बिहार विधान परिषद में भारी बवाल: राबड़ी देवी समेत सभी विपक्षी MLC सस्पेंड, मार्शलों ने दिखाया बाहर का रास्ता

Bihar MLC suspended: सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विपक्षी MLC को भी दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया, जिनमें से ज़्यादातर RJD के थे। हंगामा तब शुरू हुआ जब विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के "बढ़ते" मामलों को...

Bihar MLC suspended: सभापति की बार-बार चेतावनी के बाद कि वे हंगामा के बीच अपनी सीटों पर वापस जाकर सदन चल दें, मार्शलों ने मंगलवार को बिहार विधान परिषद से विपक्षी सदस्यों को बाहर निकाल दिया।



सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विपक्षी MLC को भी दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया, जिनमें से ज़्यादातर RJD के थे। हंगामा तब शुरू हुआ जब विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के "बढ़ते" मामलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करने लगे। हंगामा के बीच, मुख्यमंत्री की पार्टी JD(U) के मंत्री अशोक चौधरी की RJD MLC सुनील सिंह के साथ बहस होती देखी गई।

इसके तुरंत बाद, विपक्षी MLC वेल में आ गए, जिससे BJP मंत्री मंगल पांडे ने बीच में बोलते हुए कहा, "उनके व्यवहार से साफ है कि वे सदन नहीं चलना चाहते"। सभापति ने हंगामा कर रहे विपक्ष सदस्यों से कहा कि "अपनी सीट पर बैठ जाएं, सदन चलें, या कम से कम आज के लिए चले जाएं।"



जब विपक्षी सदस्य नारे लगाते रहे और सभापति और ट्रेजरी बेंच की तरफ उंगलियां दिखा रहे थे, तो अवधेश नारायण सिंह ने कहा, "मार्शल को आने दें और उन सभी को बाहर निकाल दें। उन्हें भी आज के लिए सस्पेंड किया जाता है।" सस्पेंड किए गए MLC में राबड़ी देवी (नेता विपक्ष), सुनील सिंह (RJD), अजय कुमार सिंह (RJD), और शशि यादव (CPI-ML लिबरेशन) शामिल हैं



