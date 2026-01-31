Main Menu

ड्रग तस्करी का काला खेल! महिला के पास से 31 लाख की हेरोइन बरामद, कई राज्य में फैला नेटवर्क

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Jan, 2026 04:28 PM

Begusarai News: बिहार पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर एक अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह से जुड़ी हुई थी। पुलिस ने उसके पास से 156 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹31.12 लाख बताई जा रही है। 

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह गिरफ्तारी बेगूसराय जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान हुई। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में आरोपी महिला को मौके से हिरासत में लिया गया। 

एक मोबाइल फोन भी जब्त
बिहार पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आरोपी के पास से 156 ग्राम हेरोइन के अलावा एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला लंबे समय से अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार में सक्रिय थी। 

कई राज्य में फैला नेटवर्क
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बिहार, असम, मणिपुर सहित कई अन्य राज्यों में फैले एक अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बयान में कहा गया है कि मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

