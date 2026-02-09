BP और कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी! किचन की इस एक चीज में छिपा है इसका इलाज- शोध में खुलासा

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Feb, 2026 06:40 PM

चिकित्सा जगत के प्रतिष्ठित 'जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन' (Journal of Hypertension) में प्रकाशित एक हालिया शोध ने दिल की सेहत को लेकर नई उम्मीद जगाई है।

503 मरीजों पर किए गए विस्तृत अध्ययन के अनुसार, लहसुन का नियमित और सही तरीके से सेवन न केवल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, बल्कि शरीर के लिपिड प्रोफाइल (कोलेस्ट्रॉल स्तर) में भी चमत्कारी सुधार लाता है।

क्या कहता है वैज्ञानिक डेटा?

अध्ययन में शामिल मरीजों के स्वास्थ्य में निम्नलिखित सांख्यिकीय सुधार दर्ज किए गए:

सिस्टोलिक बीपी (Systolic BP): ऊपर वाले बीपी नंबर में औसतन 3.62 mmHg की गिरावट।

डायस्टोलिक बीपी (Diastolic BP): नीचे वाले नंबर में 1.40 mmHg तक का सुधार।

कोलेस्ट्रॉल: टोटल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी देखी गई, जिससे धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा कम होता है।

कैसे काम करता है लहसुन? '

लहसुन में एलिसिन (Allicin) नामक एक सक्रिय यौगिक (Active Compound) पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए मुख्य जिम्मेदार है:

नसों का लचीलापन: यह नसों (Arteries) को आराम पहुंचाता है, जिससे रक्त का प्रवाह सुचारू होता है।

एंटी-प्लेटलेट गुण: लहसुन प्राकृतिक रूप से खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को धीमा करता है, जिससे 'ब्लड क्लॉटिंग' का खतरा कम होता है।

यूनिवर्सल प्रोटेक्शन: यह न केवल मरीजों के लिए, बल्कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी एक रक्षा कवच की तरह काम करता है।

सही सेवन विधि: अधिकतम लाभ के लिए वैज्ञानिक सलाह

लहसुन का पूरा फायदा उठाने के लिए उसे खाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है:

काटकर छोड़ दें: लहसुन को छीलने और काटने के बाद 5 से 10 मिनट तक खुला छोड़ दें। हवा के संपर्क में आने से ही 'एलिसिन' एक्टिव होता है।

सुबह खाली पेट: रोजाना सुबह 1-2 कलियों का सेवन गुनगुने पानी के साथ करना सबसे ज्यादा असरदार माना गया है।



(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सामग्री किसी पेशेवर डॉक्टर की सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, या हृदय रोग के लिए पहले से कोई दवा ले रहे हैं, तो लहसुन की मात्रा बढ़ाने से पहले अपने चिकित्सक से संपर्क अवश्य करें।)

