पत्नी का चल रहा था अवैध संबंध, पति को चल गया पता, फिर उठाया ऐसा खौफनाक कदम...घर में मच गई चीख-पुकार

Supaul Crime News: बिहार के सुपौल जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी की बेवफाई से तंग आकर पति ने आत्महत्या कर ली। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
8 महीने पहले हुई थी शादी
जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव की है। मृतक की पहचान शंभू मंडल के 25 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि सूरज की शादी 8 महीने पहले मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र की संध्या कुमारी से हुई थी। शादी के बाद सबकुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन जल्द ही सूरज को पता चल गया कि संध्या का किसी दूसरे लड़के से पहले से प्रेम संबंध है। वह रोज अपने प्रेमी से फोन पर बात करती थी। इसको लेकर अक्सर पति-पत्नी में झगड़ा होता था। विवाद बढ़ने पर संध्या को उसके मायके वाले अपने साथ ले गए। घटना से कुछ घंटे पहले सूरज ने पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की थी।
जांच में जुटी पुलिस
परिजनों का कहना है कि पत्नी की बेवफाई से सुरज इतना टूट गया कि उसने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरूवार सुबह जब परिजन कमरे में पहुंचे, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। वहीं, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।