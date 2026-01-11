Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • "बिहार में बनेंगे पांच एक्सप्रेस हाईवे, गड्ढा मुक्त सड़कों का बिछेगा जाल", उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री का बड़ा ऐलान

"बिहार में बनेंगे पांच एक्सप्रेस हाईवे, गड्ढा मुक्त सड़कों का बिछेगा जाल", उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री का बड़ा ऐलान

Edited By Khushi, Updated: 11 Jan, 2026 09:18 AM

five express highways to be built in bihar a network of pothole free roads wil

Kishanganj News: बिहार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में पांच एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे और समूचे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़को का जाल बिछेगा।

Kishanganj News: बिहार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में पांच एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे और समूचे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़को का जाल बिछेगा। जायसवाल ने किशनगंज के जिला भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा)कार्यालय में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सोच है कि राजधानी पटना से पांच घंटे की समय सीमा में बिहार के किसी कोने को जोड़ दिया जाये।

"गड्ढे की स्थिति में उसे रोड एम्बुलेंस 72 घंटे में ठीक करेगी"
जायसवाल ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी हाईवे को चुस्त और दुरुस्त बनाया जायेगा और जो रोड जिले में है, उसका चौड़ीकरण किया जाएगा। मंत्री डॉ. जायसवाल ने कहा कि बिहार की सडकों में गड्ढा होने की शिकायत मिल रही है। उन्होंने कहा कि जनवरी महीने में रोड मेंटेनन्स की नई पॉलिसी आ रही है, जो 15 फरवरी के बाद लागू होगा। इसके बाद कही पर सड़क पर गड्ढा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गड्ढे की स्थिति में उसे रोड एम्बुलेंस 72 घंटे में ठीक करेगी। उन्होंने कहा कि सभी चौक चौराहो पर रोड एम्बुलेंस का नंबर डिस्प्ले होगा, जैसे ही इस नंबर पर फोन जायेगा गड्ढा 72 घंटे के अंदर ठीक कर दिया जायेगा। डॉ.जायसवाल ने एक नई पॉलिसी लाने की बात कही और कहा कि देश में यह पहली पॉलिसी होगी, जिसके अंतर्गत गड्ढा बताओ और पांच हजार रुपया पाओ का नियम लागू होगा। इससे ठेकेदार के मन में डर रहेगा, और विभाग के इंजिनियर सतर्क रहेंगे कि एक भी गड्डा रहेगा तो बड़ी कार्रवाई होगी।

"बिना योजना को समझे विरोध जायज नहीं है"
मंत्री ने कहा कि हाल में ही शिवहर के एक्सक्यूटिव इंजीनियर सहित दो अन्य को सस्पेंड किया गया है। उन्होंने कहा कि जब वह भूमि राजस्व मंत्री थे, तब 136 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। डॉ. जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में मजदूरों को कैसे रोजगार मिले इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को समर्थन करती है जो देश विरोधी काम करते हैं। आज मनरेगा और विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण' (वीबी - जी राम जी) योजना के बारे में चर्चा की जा रही है और विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिना योजना को समझे विरोध जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें भी राजनीति की जा रही है और सच्चाई यह है कि मनरेगा में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था इसमें सुधार की आवश्यकता थी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!