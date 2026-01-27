इस पूर्व कांग्रेस नेता की जान को खतरा! घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, पार्टी आलाकमान पर लगाया आरोप

बिहार से तीन बार विधायक और दो बार सांसद रहे अहमद ने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। मंगलवार को, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पूर्व पार्टी सहयोगियों ने उन्हें "गुप्त रूप से सूचित" किया था कि कांग्रेस आलाकमान ने कथित तौर पर...

Bihar News : पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से "डरपोक" और "असुरक्षित" राजनेता बताया था।



विधानसभा चुनावों के बाद छोड़ दी थी कांग्रेस

बिहार से तीन बार विधायक और दो बार सांसद रहे अहमद ने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। मंगलवार को, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पूर्व पार्टी सहयोगियों ने उन्हें "गुप्त रूप से सूचित" किया था कि कांग्रेस आलाकमान ने कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन और पुतला जलाने की आड़ में पटना और मधुबनी में उनके आवासों पर "हमला करने" के निर्देश जारी किए हैं।



"यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ"- अहमद

अहमद ने X पर एक पोस्ट में अपनी सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा, "यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। एक अन्य पोस्ट में, अहमद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें एक व्यक्ति को राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए उनके पुतले जलाने के लिए अन्य सदस्यों से आग्रह करते देखा गया। इसका जिक्र करते हुए, अहमद ने दावा किया कि उनकी आशंकाएं अब सच साबित हो गई हैं। उन्होंने सवाल किया, "अब मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई है। कांग्रेस के पुराने साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे बिहार में एक कहावत है: 'पुराने दोस्त ही काम आते हैं'। क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है?"



घर के बाहर बढ़ा दी गई सुरक्षा

इसके बाद, पटना के फुलवारी शरीफ में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह विवाद पिछले शनिवार को राहुल गांधी पर अहमद के तीखे हमले के बाद हुआ, जब उन्होंने कांग्रेस नेता को "डरपोक" कहा और उन पर पार्टी के भीतर असुरक्षा का आरोप लगाया। अहमद ने आरोप लगाया था कि गांधी केवल उन्हीं युवा नेताओं को बढ़ावा देते हैं जो लगातार उनकी तारीफ करते हैं और स्वतंत्र सार्वजनिक छवि वाले वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर देते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि गांधी अनुभवी नेताओं की मौजूदगी में असहज महसूस करते हैं और उन पर "तानाशाही" और "अलोकतांत्रिक" तरीके से पार्टी चलाने का आरोप लगाया।



अहमद के अनुसार, कांग्रेस में वरिष्ठ सहयोगियों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, और निर्णय लेना एक छोटे से दायरे तक सीमित रहता है। अहमद ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की नेतृत्व शैली ने पार्टी के भीतर आंतरिक विभाजन को गहरा कर दिया है, क्योंकि केवल उन्हीं लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो खुले तौर पर उनकी महिमा करते हैं, जबकि असहमति की आवाजों को दरकिनार कर दिया जाता है।