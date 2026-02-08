8th Pay Commission: अब कर्मचारी खुद तय करेंगे अपनी सैलरी! फिटमेंट फैक्टर से लेकर बेसिक पे तक... आयोग ने मांगे ये सुझाव

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Feb, 2026 06:25 PM



8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 49 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों से वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर सुझाव मांगे गए हैं। इच्छुक व्यक्ति 16 मार्च, 2026 तक MyGov पोर्टल पर उपलब्ध 18 सवालों के जवाब देकर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं।