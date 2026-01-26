बिहार के इस जिले में जश्न के बीच बड़ा हादसा, गणतंत्र दिवस की झांकी में आग लगने से 5 बच्चे झुलसे; मची अफरा-तफरी

Bihar News: बिहार के नवादा में गणतंत्र दिवस पर बड़ा हादसा हो गया। स्कूल की झांकी में प्रदर्शन के दौरान अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 5 बच्चे झुलस गए। वहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से अभिभावकों में भारी आक्रोश है।

Bihar News: बिहार के नवादा में गणतंत्र दिवस पर बड़ा हादसा हो गया। यहां 26 जनवरी पर एक निजी स्कूल द्वारा झांकियां निकाली जा रही थी, इस दौरान अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 5 बच्चे झुलस गए। वहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से अभिभावकों में भारी आक्रोश है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना वारिसलीगंज नगर परिषद क्षेत्र के सब्जी बाजार की है। जानकारी के अनुसार, एक निजी स्कूल द्वारा निकाली गई झांकी में अचानक आग लग गई। झांकी में शामिल बच्चे आग की लपटों में आ गए। जिससे पांच बच्चे झुलस गए हैं। इनमें से एक बच्चे की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है।

स्कूल प्रबंधन का गैर-जिम्मेदाराना रवैया उजागर

इस हादसे ने स्कूल प्रबंधन का गैर-जिम्मेदाराना रवैया भी उजागर किया। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने अपनी तत्परता दिखाते हुए बच्चों को अस्पताल पहुँचाया। स्कूल प्रबंधन ने कोई व्यवस्था नहीं की। इस के बाद पीड़ित परिवारों का स्कूल प्रबंधन पर गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित परिजनों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।