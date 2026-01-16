पटना के इस सरकारी स्कूल में अनूठी पहल! छात्रों को मिलेंगे 5000 रुपये, बस ये शर्त करनी होगी पूरी

बिहार के पटना के एक सरकारी स्कूल ने एक अनोखी पहल शुरु की है। दरअसल स्कूल प्रबंधन समिति ने छात्रों की शिक्षा में रुचि पैदा करने और विद्यालय में उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार, पटना का फुलवारीशरीफ प्लस टू...

पटना: बिहार के पटना के एक सरकारी स्कूल ने एक अनोखी पहल शुरु की है। दरअसल स्कूल प्रबंधन समिति ने छात्रों की शिक्षा में रुचि पैदा करने और विद्यालय में उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार, पटना का फुलवारीशरीफ प्लस टू विद्यालय सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्रों को 5-5 हजार रुपए का नकद पुरस्कार देगा।

बीते गुरुवार स्कूल प्रबंध समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल विधायक श्याम रजक शामिल हुए। विधायक ने कहा कि वर्तमान समय में स्कूल छात्रों की हाजिरी कम होना चिंता का विषय है। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 70% से भी कम है। विधायक ने इस दौरान कहा कि बिना सूचना के लंबे समय तक गैरहाजिर रहने वाले छात्रों के नाम काट दिए जाएंगे। विधायक ने स्कूल कैंपस में जल्द ही बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट निर्माण कराने की भी घोषणा की है। वहीं इस कदम से छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और पढ़ाई में सुधार होगा।

