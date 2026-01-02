Fund Manager Siddhartha Bhaiya का निधन, 47 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से गई जान

देश के जाने-माने फंड मैनेजर सिद्धार्थ भैया का निधन हो गया है। Aequitas Investment के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (CIO) सिद्धार्थ भैया ने 47 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली।

Fund Manager Siddhartha Bhaiya: देश के जाने-माने फंड मैनेजर सिद्धार्थ भैया का निधन हो गया है। Aequitas Investment के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (CIO) सिद्धार्थ भैया ने 47 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। कंपनी की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को न्यूज़ीलैंड में पारिवारिक छुट्टियों के दौरान उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनका निधन हो गया। कंपनी ने 2 जनवरी 2026 को इस दुखद खबर की पुष्टि की।

बाजार के शोर में सुधार की चेतावनी देने वाली आवाज

सिद्धार्थ भैया उन चुनिंदा बाजार विशेषज्ञों में शामिल थे, जिन्होंने 2024 में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे शेयर बाजार के बीच खुलकर करेक्शन की चेतावनी दी थी। जब अधिकतर निवेशक पूरी तरह मार्केट में बने रहने की रणनीति पर चल रहे थे, तब सिद्धार्थ भैया अपने बोल्ड कैश कॉल्स के लिए पहचाने जाते थे।

90% कैश पर बैठे थे, जब बाजार पूरी तरह निवेशित था

अप्रैल 2025 में, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स से वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मची हुई थी, उस समय सिद्धार्थ भैया ने एक बड़ा फैसला लिया।

जहां अधिकांश निवेशक पूरी तरह इक्विटी में निवेशित थे, वहीं Siddhartha Bhaiya करीब 90% कैश होल्डिंग पर बैठे थे। यही वजह थी कि उन्हें जोखिम समझने वाले और अलग सोच रखने वाले फंड मैनेजर के तौर पर जाना जाता था।

कौन थे सिद्धार्थ भैया?

सिद्धार्थ भैया शेयर बाजार के अनुभवी दिग्गज थे और उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 20 साल से ज्यादा का अनुभव था।

2005 में Nippon India Mutual Fund में फंड मैनेजर के तौर पर करियर की शुरुआत

PMS डिवीजन में सबसे युवा फंड मैनेजर्स में शामिल

उस समय करीब 200 मिलियन डॉलर AUM संभाल रहे थे

सितंबर 2011 में Nippon India से विदाई

2012 में उन्होंने Aequitas Investment Consultancy Pvt. Ltd. की स्थापना की, जो Ultra High Net Worth Individuals (UHNW) और फैमिली ऑफिसेज को सेवाएं देती है।

Aequitas में भूमिका और उपलब्धियां

सिद्धार्थ भैया Aequitas में MD और CIO की भूमिका निभा रहे थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार:

फर्म का AUM: करीब 650 मिलियन डॉलर

लॉन्ग टर्म CAGR रिटर्न: लगभग 34%

निवेश रणनीति: डिसिप्लिन, बॉटम-अप स्टॉक सिलेक्शन और रिस्क कंट्रोल

शैक्षणिक रूप से वह चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और Institute of Chartered Accountants of India से प्रमाणित थे।

कंपनी की ताकत थे सिद्धार्थ भैया: Aequitas

Aequitas Investment ने अपने बयान में कहा कि सिद्धार्थ भैया कंपनी की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी ताकत थे। कंपनी के अनुसार, “वह केवल एक दूरदर्शी निवेशक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसी संस्था के निर्माता थे, जो बौद्धिक ईमानदारी, अनुशासित निर्णय और दीर्घकालिक सोच पर आधारित थी।” Aequitas ने यह भी कहा कि इस अपूरणीय क्षति के बावजूद, कंपनी सिद्धार्थ भैया द्वारा स्थापित मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

निवेश जगत में शोक की लहर

सिद्धार्थ भैया के असामयिक निधन से निवेश और फाइनेंशियल मार्केट में शोक की लहर है। उन्हें एक स्पष्टवादी, जोखिम समझने वाले और अलग नजरिया रखने वाले फंड मैनेजर के रूप में याद किया जा रहा है।