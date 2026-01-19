Main Menu

  • Bihar News: गया से लापता चार छात्राएं दिल्ली में मिलीं सुरक्षित, SIT की कार्रवाई से खुला राज

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Jan, 2026 07:57 PM

gaya student missing case

गया जिले से लापता हुईं चार छात्राओं को पुलिस ने दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है। चारों छात्राएं आपस में करीबी सहेलियां हैं और डेल्हा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही हैं।

Bihar News: गया जिले से लापता हुईं चार छात्राओं को पुलिस ने दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है। चारों छात्राएं आपस में करीबी सहेलियां हैं और डेल्हा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही हैं। छात्राओं के अचानक गायब होने से इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की।

15 जनवरी को घर से निकलीं, फिर नहीं लौटीं

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 जनवरी की देर शाम चारों छात्राएं मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड लेने के लिए घर से निकली थीं। उन्हें अनुग्रह कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाना था। शाम होने तक जब वे घर नहीं लौटीं, तो परिजन चिंतित हो गए। रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की गई, लेकिन छात्राओं का कोई सुराग नहीं मिला।

फोन कॉल से मिला पहला सुराग, लेकिन बढ़ गया शक

अगले दिन परिजनों ने डेल्हा थाना में छात्राओं के लापता होने की सूचना दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की।

इसी दौरान एक छात्रा ने घर पर फोन कर बताया कि वे आरा में नानी के घर हैं। जब पुलिस टीम वहां पहुंची, तो पता चला कि छात्राएं वहां से पहले ही निकल चुकी थीं। इसके बाद मामला और संदिग्ध हो गया।

लोकेशन ट्रैकिंग से खुला राज, दिल्ली तक पहुंची पुलिस

पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए जांच को आगे बढ़ाया। तकनीकी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि चारों छात्राएं दिल्ली की ओर जा चुकी हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक विशेष टीम को विमान से दिल्ली भेजा गया। रविवार शाम पुलिस ने कनॉट प्लेस इलाके से चारों छात्राओं को सुरक्षित बरामद कर लिया।

ट्रेन से लाई जा रहीं छात्राएं, होगी पूछताछ

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, चारों छात्राएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और अब तक किसी तरह की जबरदस्ती या हिंसा की पुष्टि नहीं हुई है।

आज सभी छात्राओं को ट्रेन के जरिए गया लाया जा रहा है। गयाजी पहुंचने के बाद उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे बिना बताए दिल्ली क्यों गईं और इस फैसले के पीछे की वजह क्या थी।

परिजनों ने ली राहत की सांस, टली बड़ी अनहोनी

छात्राओं की सकुशल बरामदगी की खबर मिलते ही परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं, पुलिस की तेज और सटीक कार्रवाई की भी सराहना हो रही है। फिलहाल जांच का फोकस छात्राओं के घर से निकलने के कारणों और पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि को समझने पर है।

